В селе Тучин Ровенской области погиб местный житель, придавленный деревом, которое он сам же и спилил.

Об инциденте сообщили односельчане погибшего, которые и вызвали спасателей и скорую помощь, сообщает пресс-центр местного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, около 10.40 в понедельник, 3 января, 36-летний мужчина срезал тополь, который рос в его дворе.

На Ровенщине мужчину насмерть привалило деревом, которое он спилил / 2 фотографии

При падении ствол привалил мужчину к земле таким образом, что его тело смогли освободить, лишь разрезав его.

Тело погибшего доставлено в морг для проведения судмедэкспертизы. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смерти жителя Тучина.

Напомним, ранее ГСЧС сообщала, что в Киевской области 3 января вспыхнул пожар на крыше жилого здания.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ЧП произошло в Вышгороде.

Возгорание произошло в четырехэтажном доме, а площадь пожара составила около 600 квадратных метров.