У селі Тучин Рівненської області загинув місцевий житель, притиснутий деревом, яке він сам і спилив.

Про інцидент повідомили односельці загиблого, які викликали рятувальників та швидку допомогу, повідомляє прес-центр місцевого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, близько 10.40 у понеділок, 3 січня, 36-річний чоловік зрізав тополю, яка зростала у його дворі.

На Рівненщині чоловіка на смерть привалило деревом, яке він спиляв / 2 фотографии

При падінні ствол привалив чоловіка до землі таким чином, що його тіло змогли звільнити, лише розрізавши його.

Тіло загиблого доставлено до моргу для проведення судмедекспертизи. Правоохоронці встановлюють всі обставини смерті мешканця Тучина.

Нагадаємо, раніше ДСНС повідомляла, що у Київській області 3 січня спалахнула пожежа на даху житлової будівлі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, НП сталася у Вишгороді.

Займання сталося у чотириповерховому будинку, а площа пожежі становила близько 600 квадратних метрів.