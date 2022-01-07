В селе Соколовка в Ивано-Франковской области автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие. Машина съехала с проезжей части, расположенной на горе.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, после этого автомобиль упал на жилой дом, разрушив его крышу.

Бойцам ГСЧС удалось спасти женщину из машины и передать пострадавшую работникам экстренной медицинской помощи.

Затем они отключили газобаллонное оборудование и клеммы автомобильного аккумулятора, чтобы не вспыхнул пожар после столкновения.

Украинские спасатели на Рождество перешли на усиленный режим службы, чтобы защищать жителей страны от различных проблем и опасных ситуаций.

ГСЧС привлекла более 7 тыс. спасателей и две тыс. техники, с помощью которых будет оставаться возможность для оперативного спасения в случае опасности.