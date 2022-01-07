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Авто з’їхало з гори та впало на житловий будинок: в Івано-Франківській області сталася ДТП

Юля Захарченко редакторка стрічки
Авто з’їхало з гори та впало на житловий будинок: в Івано-Франківській області сталася ДТП

У селі Соколівка в Івано-Франківській області автомобіль потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Машина з’їхала з проїжджої частини, розташованої на горі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, після цього автомобіль впав на житловий будинок, розтрощивши його дах.

Бійцям ДСНС вдалося врятувати жінку з машини та передати постраждалу працівникам екстреної медичної допомоги.

Згодом вони відключили газобалонне обладнання та клем автомобільного акумулятора, щоб не спалахнула пожежа після зіткнення.

Українські рятувальники на Різдво перейшли на посилений режим служби, щоб захищати жителів країни від різних негараздів та небезпечних ситуацій.

ДСНС залучила понад 7 тис. рятувальників та дві тис. техніки, за допомогою яких залишатиметься можливість для оперативного порятунку в разі небезпеки.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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