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Факты / Происшествия

В киевском метро мужчина прыгнул на колею: движение поездов остановили на 30 минут

Юля Захарченко редактор ленты
Метро Києва

В Киеве на станции метро Теремки неизвестный мужчина прыгнул на колею. Из-за него остановили движение поездов примерно на 30 минут.

По данным Киев Оперативный, свидетели вызвали полицию, однако правоохранителей не было в течение этого времени. Вскоре людям надоело ждать, поэтому они самостоятельно вытащили его на платформу.

По предварительной информации, мужчина был пьяным. Еще несколько минут он гулял на станции метрополитена, когда пришли дежурные правоохранители.

На видео с места происшествия можно заметить, что в течение некоторого времени мужчина стоял на колеи и даже общался с пассажирами, которые ждали поезд.

Наконец один из случайных свидетелей уговорил мужчину подойти к нему, после чего его вытащили на платформу конечной станции синей ветки Киевского метрополитена.

В СМИ сообщили, что на мужчину составили несколько административных протоколов: за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил карантина.

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Фото: Depositphotos

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