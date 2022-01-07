У київському метро чоловік стрибнув на колію: рух потягів зупинили на 30 хвилин

У Києві на станції метро Теремки невідомий чоловік стрибнув на колію. Через нього зупинили рух потягів приблизно на 30 хвилин.

За даними Київ Оперативний, свідки викликали поліцію, однак правоохоронців не було протягом цього часу. Врешті людям набридло чекати, тож вони власноруч витягли його на платформу.

За попередньою інформацією, чоловік був п’яним. Ще декілька хвилин він гуляв на станції метрополітену, коли прийшли чергові правоохоронці.

На відео з місця події можна помітити, що протягом деякого часу чоловік стояв на колії та навіть спілкувався з пасажирами, які чекали на потяг.

Врешті один з випадкових свідків вмовив чоловіка підійти до нього, після чого його витягли на платформу кінцевої станції синьої гілки Київського метрополітену.

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У ЗМІ повідомили, що на чоловіка склали декілька адміністративних протоколів: за дрібне хуліганство, появу у громадському місці у стані алкогольного сп’яніння та порушення правил карантину.