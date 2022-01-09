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Факты / Происшествия

В Винницкой области погибли три человека в результате столкновения легковушки и грузовика

Абрамова Юлия редактор ленты
В Винницкой области погибли три человека в результате столкновения легковушки и грузовика

В Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Областная полиция отметила, что 9 января около 13.00 часов при въезде в пгт Тывров столкнулись автомобиль Dacia и грузовик.

По предварительной информации следствия, 31-летний водитель легковой машины не справился с управлением авто, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком ГАЗ 52.

— В результате аварии водитель легковушки и два его пассажира от полученных повреждений погибли на месте происшествия, — проинформировали в полиции.

Анкетные данные погибших пассажиров устанавливаются. На месте ДТП работают следователи и сотрудники местной полиции.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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А в селе Соколовка в Ивано-Франковской области автомобиль съехал с проезжей части, расположенной на горе, и упал на жилой дом, разрушив его крышу. Из транспортного средства удалось спасти женщину.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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