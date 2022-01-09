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На Вінниччині загинули троє людей в результаті зіткнення легковика та вантажівки

Абрамова Юлія редакторка стрічки
На Вінниччині загинули троє людей в результаті зіткнення легковика та вантажівки

У Вінницькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей.

Обласна поліція зазначила, що 9 січня близько 13.00 години при в’їзді в смт Тиврів зіткнулись автомобіль Dacia та вантажівка.

За попередньою інформацією слідства, 31-річний водій легковика не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ГАЗ 52.

– У результаті аварії водій легковика та двоє його пасажирів від отриманих ушкоджень загинули на місці події, – поінформували в поліції.

Анкетні дані загиблих пасажирів встановлюються. На місці ДТП працюють слідчі та працівники місцевої поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

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А в селі Соколівка в Івано-Франківській області автомобіль з’їхав з проїжджої частини, розташованої на горі, та впав на житловий будинок, розтрощивши його дах. Із транспортного засобу вдалося врятувати жінку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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