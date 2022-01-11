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55-летнего жителя Нежина будут судить за хранение детского порно на компьютере

Наташа Тарчевська редактор ленты
55-летнего жителя Нежина будут судить за хранение детского порно на компьютере

В Черниговской области разоблачили 55-летнего мужчину, хранившего детское порно. Ему может грозить заключение или условный срок.

Инцидент произошел в Нежине. Гигабайты порнографии, в частности, с участием детей, мужчина выгружал из Интернета и просматривал на своем компьютере.

После обысков правоохранители изъяли системный блок с доказательствами причастности подозреваемого.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на компьютер, а также о проведении соответствующих экспертиз.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 301-1 (преднамеренное получение доступа и хранения детской порнографии) УК Украины.

Что может грозить мужчине, если суд сочтет его виновным:

  • арест от трех до шести месяцев;
  • ограничение свободы (условный срок) до пяти лет;
  • лишение свободы (реальный тюремный срок) от двух до шести лет.

Кроме этого, суд может лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное следствие продолжается. Признает ли 55-летний мужчина свою причастность и вину, пока неизвестно.

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Источник: Черниговская областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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