55-річного жителя Ніжина судитимуть за зберігання дитячого порно на комп’ютері

У Чернігівській області викрили 55-річного чоловіка, який зберігав дитяче порно. Йому може загрожувати ув’язнення або ж умовний термін.

Інцидент стався у Ніжині. Гігабайти порнографії, зокрема, за участі дітей чоловік вивантажував з Інтернету і переглядав на своєму комп’ютері.

Після обшуків правоохоронці вилучили системний блок із доказами причетності підозрюваного.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на комп’ютер, а також щодо проведення відповідних експертиз.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 301-1 (Умисне одержання доступу та зберігання дитячої порнографії) КК України.

Що може загрожувати чоловіку, якщо суд визнає його винним:

арешт від трьох до шести місяців;

обмеження волі (умовний термін) до п’яти років;

позбавлення волі (реальний тюремний термін) від двох до шести років.

Окрім цього, суд може позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове слідство триває. Чи визнає 55-річний чоловік свою причетність і провину, наразі невідомо.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура