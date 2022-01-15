Трагедия при восхождении на Говерлу: стали известны подробности произошедшего

Спасатели сообщили, что продолжают оказывать помощь туристам, которые травмировались при восхождении на Говерлу в Ивано-Франковской области.

По данным ГСЧС, люди приехали из города Южного Одесской области.

– По состоянию на 14:40 мужчину 1987 года рождения с травмой ноги спасатели транспортировали в спортивную базу Заросляк и передали медикам. В 14:30 другое травмированное лицо, женщина 1989 года рождения, к которой направлялись спасатели, была найдена. Организовано ее сопровождение, – сказано в сообщении ведомства.

Спасатели уточнили, что погибшей оказалась женщина 1965 года рождения.

Напомним, ранее стало известно, что на Ивано-Франковщине при восхождении на гору Говерла погиб один из туристов. Еще двое – получили травмы разной степени тяжести.