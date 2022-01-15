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Турист погиб при восхождении на Говерлу, еще двое получили травмы – спасатели

Анастасия Гевко редактор ленты
Турист погиб при восхождении на Говерлу, еще двое получили травмы – спасатели

На Ивано-Франковщине при восхождении на гору Говерла погиб один из туристов. Еще двое – получили травмы разной степени тяжести. 

Так, по данным ГСЧС, инцидент произошел в субботу в районе 11.15.

– По состоянию на 13.30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются к еще одному травмированному человеку, – говорится в сообщении.

К погибшему туристу выехали работники Нацполиции, которые будут проводить следственные действия.

Как уточняется, для проведения поисково-спасательных работ привлекли 28 человек и 5 единиц техники, в том числе мобильно-оперативную группу Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, поисково-спасательные отделения поста Заросляк, пгт Ворохта, пгт Верховина, г. Яремче и г. Ивано-Франковск.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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