На Ивано-Франковщине при восхождении на гору Говерла погиб один из туристов. Еще двое – получили травмы разной степени тяжести.

Так, по данным ГСЧС, инцидент произошел в субботу в районе 11.15.

– По состоянию на 13.30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются к еще одному травмированному человеку, – говорится в сообщении.

К погибшему туристу выехали работники Нацполиции, которые будут проводить следственные действия.

Как уточняется, для проведения поисково-спасательных работ привлекли 28 человек и 5 единиц техники, в том числе мобильно-оперативную группу Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, поисково-спасательные отделения поста Заросляк, пгт Ворохта, пгт Верховина, г. Яремче и г. Ивано-Франковск.