Трагедія при сходженні на Говерлу: стали відомі подробиці події

Рятувальники повідомили, що продовжують надавати допомогу туристам, які травмувалися під час сходження на Говерлу на Івано-Франківщині.

За даними ДСНС, люди приїхали із міста Южного Одеської області.

– Станом на 14:40 чоловіка 1987 року народження із травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам. О 14:30 іншу травмовану особу, жінку 1989 року народження, до якої прямували рятувальники, було знайдено. Організовано її супровід, – сказано у повідомленні відомства.

Рятувальники уточнили, що загиблою виявилася жінка 1965 року народження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Івано-Франківщині під час сходження на гору Говерла загинув один із туристів. Ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.