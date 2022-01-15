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Турист загинув під час сходження на Говерлу, ще двоє отримали травми – рятувальники

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Турист загинув під час сходження на Говерлу, ще двоє отримали травми – рятувальники

На Івано-Франківщині під час сходження на гору Говерла загинув один із туристів. Ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Так, за даними ДСНС, інцидент стався у суботу у районі 11.15.

– Станом на 13.30 туриста з травмою ноги рятувальники спускають із гори, водночас рятувальники прямують до ще однієї травмованої людини, – йдеться у повідомленні.

До загиблого туриста виїхали працівники Нацполіції, які проводитимуть слідчі дії.

Як уточнюється, для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 28 осіб та 5 одиниць техніки, в тому числі мобільно-оперативну групу Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, пошуково-рятувальні відділення поста Заросляк, смт Ворохта, смт Верховина, м. Яремче та м. Івано-Франківськ.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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