В Умани Черкасской области шестилетняя девочка сама бродила по вечернему городу, потому что мать крепко спала и впускала ее в дом.

Растерянного ребенка в центре Умани заметила местная жительница. Она и вызвала полицейских.

Но достучаться до матери не смогли и правоохранители, поэтому ребенка пришлось поместить в областной межрегиональный центр социально-психологической реабилитации детей в городе Умани.

Разыскивать ребенка спустя несколько часов начал отец, который с семьей не проживает и не занимается воспитанием дочери.

Об исчезновении малышки он узнал от бывшей жены, которая и попросила помочь с поиском, когда поняла, что дочери нет дома.

Как выяснилось, девочка игралась на улице, пока мать дома выпивала в компании друзей.

Как только стемнело, ребенок пытался попасть в дом, но двери были закрыты изнутри, а их никто не открыл.

Семья, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах, ранее на учете не состояла.

Теперь ею начнет заниматься служба по делам детей Уманского городского совета, отмечают в Нацполиции.

Кроме того, мать должны привлечь к административной ответственности из-за невыполнения ею обязанностей по воспитанию детей.

Как стало известно, у женщины есть еще 17-летняя дочь, которая сейчас проживает с бабушкой.

Напомним, что в Харьковской области мать больше недели не пускала домой 11-летнюю дочь.

Ребенок вынужден был искать пристанище у бывшего сожителя матери, который воспитывает ее младшего сводного брата.

Впоследствии женщина отказалась общаться с полицейскими и социальными работниками, поэтому ребенка временно направили в Харьковскую областную детскую больницу.