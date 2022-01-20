В Умані Черкаської області шестирічна дівчинка сама блукала вечірнім містом, бо мати міцно спала й впускала її до будинку.
Розгублену дитину в центрі Умані помітила місцева жителька. Вона й викликала поліцейських.
Але достукатися до матері не змогли й правоохоронці, тому дитину довелося помістити до обласного міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Умані.
Розшукувати дитину за кілька годин почав батько, який із родиною не проживає та не долучається до виховання дочки.
Про зникнення малечі він довідався від колишньої дружини, яка й попросила допомогти з пошуком, коли зрозуміла, що дочки немає вдома.
Як з’ясувалося, дівчинка гралася на вулиці, поки мати вдома випивала в компанії друзів.
Щойно стемніло, дитина намагалася втрапити до будинку, але двері були зачинені зсередини, а їх ніхто не відчинив.
Родина, що опинилася в складних життєвих обставинах, раніше на обліку не перебувала.
Тепер нею почне займатись служба у справах дітей Уманської міської ради, зазначають у Нацполіції.
Крім того, матір мають притягти до адміністративної відповідальності через невиконання нею обов’язків щодо виховання дітей.
Як стало відомо, у жінки є ще 17-річна донька, яка нині проживає з бабусею.
Нагадаємо, що в Харківській області матір понад тиждень не пускала додому 11-річну доньку.
Дитина змушена була шукати притулку в колишнього співмешканця матері, який виховує її молодшого зведеного брата.
Згодом жінка відмовилась спілкуватись із поліцейськими та соціальними працівниками, тому дитину тимчасово направили до Харківської обласної дитячої лікарні.