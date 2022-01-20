В Умані Черкаської області шестирічна дівчинка сама блукала вечірнім містом, бо мати міцно спала й впускала її до будинку.

Розгублену дитину в центрі Умані помітила місцева жителька. Вона й викликала поліцейських.

Але достукатися до матері не змогли й правоохоронці, тому дитину довелося помістити до обласного міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Умані.

Розшукувати дитину за кілька годин почав батько, який із родиною не проживає та не долучається до виховання дочки.

Про зникнення малечі він довідався від колишньої дружини, яка й попросила допомогти з пошуком, коли зрозуміла, що дочки немає вдома.

Як з’ясувалося, дівчинка гралася на вулиці, поки мати вдома випивала в компанії друзів.

Щойно стемніло, дитина намагалася втрапити до будинку, але двері були зачинені зсередини, а їх ніхто не відчинив.

Родина, що опинилася в складних життєвих обставинах, раніше на обліку не перебувала.

Тепер нею почне займатись служба у справах дітей Уманської міської ради, зазначають у Нацполіції.

Крім того, матір мають притягти до адміністративної відповідальності через невиконання нею обов’язків щодо виховання дітей.

Як стало відомо, у жінки є ще 17-річна донька, яка нині проживає з бабусею.

Нагадаємо, що в Харківській області матір понад тиждень не пускала додому 11-річну доньку.

Дитина змушена була шукати притулку в колишнього співмешканця матері, який виховує її молодшого зведеного брата.

Згодом жінка відмовилась спілкуватись із поліцейськими та соціальними працівниками, тому дитину тимчасово направили до Харківської обласної дитячої лікарні.