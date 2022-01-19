Посміхався доньці загиблого водія: у Харкові 16-річного водія Infiniti залишили в СІЗО

16-річному водію Infiniti Миколі Харківському, підозрюваному у смертельній ДТП у Харкові, продовжено тримання під вартою.

Згідно з рішенням судді Червонозаводського районного суду, неповнолітній підозрюваний проведе в СІЗО наступні 60 днів без права внесення застави. Таким чином, 16-річний Микола Харківський заарештований до 19 березня.

Під час судового засідання журналісти помітили дещо зневажливу поведінку підлітка. Так, він посміхався в обличчя доньці загиблого у ДТП.

За Миколу Харківського вступилася його адвокатка і попросила “не провокувати” її клієнта. Сам 16-річний підліток, відповідаючи на запитання доньки загиблого 58-річного чоловіка, відповів: Бухим менше їздити треба.

Нагадаємо, досудове розслідування у справі резонансного ДТП у Харкові завершилося 24 грудня.

Слідством було доведено вину Миколи Харківського, проте експертиза крові загиблого водія Chevrolet Ігоря Носова довела, що чоловік перебував у стані сп’яніння.

ДТП в Харкові: що відомо

ДТП у Харкові за участю підлітка сталася ввечері 26 жовтня.

Неповнолітній водії Infiniti порушив правила дорожнього руху і намагався проскочити на червоне світло. На перехресті вулиць Гагаріна та Одеської Infiniti влетіла у Chevrolet.

58-річний водій легковика внаслідок зіткнення загинув на місці. Чоловік був батьком двох дітей.

Через два дні після аварії 16-річного Миколу Харківського помістили в СІЗО без права внесення застави. Паралельно відбувалося досудове розслідування.

Низка експертиз встановила факти, які наблизили підлітка до реального терміну ув’язнення. Так, швидкість Infiniti, за кермом якого харківський підліток влаштував смертельну ДТП, була 180 км/год, а психіатрична експертиза визнала його осудним.

Також слідчі встановили, що на момент ДТП автомобіль Infiniti був у справному стані, зокрема гальмівна та рульова системи.

Злочинні дії Миколи Харківського кваліфіковано за ч. 1 ст. 383 КК України: порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті водія Chevrolet Aveo та нанесення тілесних ушкоджень іншим потерпілим.

Також підліток звинувачується у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину – це ч. 1 ст. 383 КК України. У вечір аварії він скористався чужим телефоном та зателефонував до поліції: хлопець поскаржився, що у нього нібито викрали авто.

Водночас 19 листопада молекулярно-генетична експертиза підтвердила, що саме підліток перебував за кермом авто марки Infiniti. Того ж дня 16-річний Микола Харківський визнав свою провину.

Якщо суд доведе вину підлітка, йому загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура