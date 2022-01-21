Полиция пресекла деятельность массажных салонов в Мариуполе и Краматорске, которые предоставляли услуги интимного характера.

По данным полиции, подобные услуги предоставлялись в двух салонах Ego studio лицам в возрасте 19-28 лет.

С 2021 года один сеанс в указанных местах стоил до 10 тыс. грн в зависимости от сложности так называемого массажа.

За одни сутки массажный салон получал до 20 тыс. грн. Помимо прочего, администрация установила в каждой комнате скрытые камеры для наблюдения за клиентами.

Правоохранительные органы в ходе обысков изъяли деньги, которые хранились в сумке, телефоны, планшеты, камеры, терминалы, флешки, визитки, записи о деятельности салонов и другую документацию. В этот момент в заведении было девять девушек, которые предоставляли услуги клиентам.

До 10 тыс. за интимные услуги: в двух городах Украины пресечена деятельность массажных салонов / 3 фотографии

Администратору псевдомассажного салона, которым является 37-летняя женщина, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Напомним, в Днепре пресечена нелегальная деятельность борделя, который предоставлял услуги местным жителям.

Этим местом управлял 42-летний мужчина, которому помогали сообщник и четыре женщины.

Также полиция установили личности 12 женщин, которые оказывали услуги интимного характера.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура