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До 10 тис. за інтимні послуги: у двох містах України припинено діяльність масажних салонів

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Нацполіція масажний салон

Поліція припинила діяльність масажних салонів у Маріуполі та Краматорську, які надавали послуги інтимного характеру.

За даними поліції, подібні послуги надавалися у двох салонах Ego studio особам віком 19-28 років.

З 2021 року один сеанс у зазначених місцях коштував до 10 тис. грн залежно від складності так званого масажу.

За одну добу масажний салон отримував до 20 тис. грн. Крім того, адміністрація встановила в кожній кімнаті приховані камери для спостереження за клієнтами.

Правоохоронні органи під час обшуків вилучили гроші, що зберігалися у сумці, телефони, планшети, камери, термінали, флешки, візитки, записи про діяльність салонів та іншу документацію. На цей момент у закладі було дев’ять дівчин, які надавали послуги клієнтам.

До 10 тис. за інтимні послуги: у двох містах України припинено діяльність масажних салонів / 3 фотографии

Адміністратору псевдомасажного салону, яким є 37-річна жінка, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або залучення особи до проституції) КК України. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Дніпрі припинено нелегальну діяльність борделю, який надавав послуги місцевим мешканцям.

Цим місцем керував 42-річний чоловік, якому допомагали спільник та чотири жінки.

Також поліція встановила особи 12 жінок, які надавали послуги інтимного характеру.

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Джерело: Донецька областна прокуратура

Фото: Донецька областна прокуратура

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