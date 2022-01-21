Оральный секс “по-дружески”: в Запорожье уволили 42-летнего преподавателя дизайна

В Запорожье разгорелся настоящий секс-скандал в одном из учебных заведений. Нетрезвый 42-летний преподаватель разыскивал подружку для секса среди своих студенток.

Инцидент произошел в местном электротехническом колледже, где преподаватель дизайна Виталий Гончаренко работает более десяти лет. Его пошлые предложения и рассказы о своих сексуальных подвигах тайком сняли на телефон его же студентки.

Что было на видео

В соцсетях быстро распространился ролик, где 42-летний преподаватель пристает к девушкам, предлагая им оральный секс “по-дружески”. Получив отказ, мужчина начал оскорблять студенток.

– Ну просто хотя бы от****** мне, дружеский м**ет. Я просто люблю выпить и тр**нуть кого-нибудь, например, из мам своих студентов. А ты мне вообще никогда не нравилась. Ты страшненькая, — откровенно заявляет Виталий Гончаренко.

Позже выяснилось, что студенты и раньше получали подобные предложения от преподавателя дизнайна. Он часто спрашивал своих студенток, есть ли у них любимый раздел на порносайтах.

Реакция колледжа

Журналистам директор Запорожского электротехнического колледжа заявил, что сначала не поверил своим глазам, потому что у Виталия Гончаренко была приличная репутация.

В то же время, когда скандальное видео распространилось в соцсетях, он предложил преподавателю написать заявление об увольнении по собственному желанию.

– Он начал работать у нас в 2011 году. Никаких замечаний на этот счет не возникало. Для нас это вопиющий случай, такого никогда не было. За то, что это произошло, преподаватель уволен в тот же день с работы, — заверил директор колледжа.

Психолог колледжа убеждена, что агрессии в словах уволенного преподавателя на видео не было, однако произошедший инцидент осуждает.

Преподавателю “стыдно”

Сам Виталий Гончаренко признался, что в тот день в колледж он пришел в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не мог контролировать своих слов. Он осознал, что скандальное видео разрушило его педагогическую карьеру.

– Я никак не оправдываю себя. Действительно, это нехорошо. Мне очень плохо сейчас. Вы не представляете, как меня морально уничтожили. В преподавательской карьере у меня все окончено, — рассказал он журналистам по телефону.

Юристы считают, что студентки поступили правильно, сняв на видео притязания своего учителя. В полиции уже приступили к проверке по данному факту: в ближайшее время инциденту будет дана правовая оценка.