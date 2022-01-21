Оральний секс “по-дружньому”: у Запоріжжі звільнили 42-річного викладача дизайну

У Запоріжжі розгорівся справжній секс-скандал в одному із навчальних закладів. 42-річний викладач напідпитку розшукував подружку для сексу серед своїх студенток.

Інцидент стався у місцевому електротехнічному коледжі, де викладач дизайну Віталій Гончаренко працює понад 10 років. Його похабні пропозиції та розповіді про свої сексуальні подвиги потайки зняли на телефон його ж студентки.

Що було на відео

У соцмережах швидко поширився ролик, де 42-річний викладач чіпляється до дівчат, пропонуючи їм оральний секс “по-дружньому”. Отримавши відмову, чоловік почав ображати студенток.

– Ну просто хоча б від****** мені, дружній м**ет. Я просто люблю випити і тр**нути когось, наприклад, із мам своїх студентів. А ти мені взагалі ніколи не подобалася. Ти ж страшненька, – відверто заявляє Віталій Гончаренко.

Пізніше з’ясувалося, що студенти і раніше отримували подібні пропозиції від викладача дизайну. Він також часто запитував у своїх студенток, чи є у них улюблений розділ на порносайтах.

Реакція коледжу

Журналістам директор Запорізького електротехнічного коледжу заявив, що спершу не повірив власним очам, бо Віталій Гончаренко мав пристойну репутацію.

Водночас того ж дня, коли скандальне відео поширилося у соцмережах, він запропонував викладачу написати заяву про звільнення за власним бажанням.

– Він почав працювати у нас у 2011 році. Жодних зауважень із цього приводу не виникало. Для нас це кричущий випадок, такого ніколи не було. За те, що це сталося, викладача звільнено того ж дня з роботи, – запевнив директор коледжу.

Психолог коледжу переконана, що агресії у словах звільненого викладача на відео не було, однак інцидент, що стався, засуджує.

Викладачу “соромно”

Сам Віталій Гончаренко відверто зізнався, що того дня в коледж він прийшов у стані сильного алкогольного сп’яніння, тому не міг контролювати свої слова. Він усвідомлює, що скандальне відео буквально зруйнувало його педагогічну кар’єру.

– Я аж ніяк не виправдовую себе. Справді, це недобре. Мені дуже погано зараз. Ви не уявляєте, як мене морально знищили. У викладацькій кар’єрі у мене все закінчено, – розповів він журналістам по телефону.

Юристи вважають, що студентки вчинили правильно, знявши на відео домагання свого вчителя. У поліції вже розпочали перевірку за даним фактом: найближчим часом інциденту буде надана правова оцінка.