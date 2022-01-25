Сегодня, 25 января, под стенами Верховной Рады митингующие на акции SaveФОП устроили толкотню со стражами порядка.

Участники акции снесли ограничительный забор и пытались штурмовать здание парламента.

Силы полиции и Нацгвардии, с самого утра следившие за правопорядком на митинге, пытались сдержать толпу.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Киева, правоохранители задержали двух человек, провоцировавших конфликт в толпе и не реагировавших на требования прекратить незаконные действия. Отмечается, что двое мужчин вели себя агрессивно.

За злостное неповиновение законному требованию полиции на нарушителей составлены административные протоколы по ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях, говорится в сообщении полиции.

Напомним, что в июне 2021 года в Киеве устроили акцию протеста под названием Похороны микробизнеса. Люди митинговали против фискализации трех видов ФЛП. Они устроили акцию возле ТРЦ Глобус на Майдане Независимости с гробами и похоронными венками. Позже там произошли стычки с полицией.

23 сентября ФЛП вышли на митинг под Верховную Раду. Между протестующими и полицией произошла потасовка, в результате задержали лидера движения SaveФОП Сергея Доротича.