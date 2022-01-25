Сьогодні, 25 січня, під стінами Верховної Ради мітингувальники на акції SaveФОП влаштували штовханину із правоохоронцями.

Учасники акції знесли обмежувальний паркан та намагалися штурмувати будівлю парламенту.

Сили поліції на Нацгвардії, які із самого ранку слідкували за правопорядком на мітингу, намагалися стримати натовп.

Як повідомили у ГУ Нацполіції Києва, правоохоронці затримали двох осіб, які провокували конфлікт у натовпі та не реагували на вимоги припинити незаконні дії. Зазначається, що двоє чоловіків поводили себе агресивно.

За злісну непокору законній вимозі працівників поліції на порушників складено адміністративні протоколи за ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що у червні 2021 року у Києві влаштували акцію протесту під назвою Похорони мікробізнесу. Люди протестували проти фіскалізації трьох видів ФОП.

Мітингувальники влаштували акцію біля ТРЦ Глобус на Майдані Незалежності з трунами та похоронними вінками. Пізніше там сталися сутички з поліцією.

23 вересня фізичні особи-підприємці вийшли на мітинг під Верховну Раду. Між протестувальниками і поліцією почалася штовханина, в результаті якої затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича.