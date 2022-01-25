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Перевозил 1 кг кокаина в желудке: на Киевщине осудили гражданина Бразилии

Наташа Тарчевська редактор ленты
Перевозил 1 кг кокаина в желудке: на Киевщине осудили гражданина Бразилии

В Киевской области осудили гражданина Бразилии, который пытался провезти в Украину около 1 кг кокаина. Наркотики мужчина перевозил в своем желудке.

Инцидент произошел в июле 2021 в аэропорту Борисполь. Бразилец привлек внимание после заполнения таможенной декларации.

По требованию правоохранителей мужчина прошел томографию брюшной полости. Медикаментозным путем из желудочно-кишечного тракта было изъято 90 капсул, наполненных кокаином.

Расследование сопровождали представители Черкасской областной прокуратуры и УСБУ в Черкасской области.

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 305, ч. 3 с. 307 УК Украины. Речь идет о ввозе контрабандным путем в Украину наркотических средств в особо крупных размерах.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде шести лет заключения.

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Источник: Черкасская областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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