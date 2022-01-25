Перевозив 1 кг кокаїну у шлунку: на Київщині засудили громадянина Бразилії

У Київській області засудили громадянина Бразилії, який намагався провезти в Україну близько 1 кг кокаїну. Наркотики чоловік перевозив у своєму шлунку.

Інцидент стався у липні 2021 року в аеропорту Бориспіль. Бразилець привернув до себе увагу після заповнення митної декларації.

На вимогу правоохоронців чоловік пройшов томографію черевної порожнини. Медикаментозним шляхом із його шлунково-кишкового тракту було вилучено 90 капсул, наповнених кокаїном.

Розслідування супроводжували представники Черкаської обласної прокуратури та УСБУ в Черкаській області.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 305, ч. 3 с. 307 КК України. Йдеться про ввезення контрабандним шляхом в Україну наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді шести років ув’язнення.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура