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Перевозив 1 кг кокаїну у шлунку: на Київщині засудили громадянина Бразилії

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Перевозив 1 кг кокаїну у шлунку: на Київщині засудили громадянина Бразилії

У Київській області засудили громадянина Бразилії, який намагався провезти в Україну близько 1 кг кокаїну. Наркотики чоловік перевозив у своєму шлунку.

Інцидент стався у липні 2021 року в аеропорту Бориспіль. Бразилець привернув до себе увагу після заповнення митної декларації.

На вимогу правоохоронців чоловік пройшов томографію черевної порожнини. Медикаментозним шляхом із його шлунково-кишкового тракту було вилучено 90 капсул, наповнених кокаїном.

Розслідування супроводжували представники Черкаської обласної прокуратури та УСБУ в Черкаській області.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 305, ч. 3 с. 307 КК України. Йдеться про ввезення контрабандним шляхом в Україну наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді шести років ув’язнення.

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Джерело: Черкаська обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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