Слідство розглядає декілька версій, чому військовослужбовець Артем Рябчук влаштував стрілянину в Дніпрі.

Про це під час брифінгу 27 січня заявила речниця Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян.

На запитання журналіста Фактів ICTV вона відповіла, що наразі слідчі формують версії скоєного злочину. Лише після цього в ДБР зможуть оприлюднити офіційні результати.

– На сьогоднішній день з дозволу слідчих те можу сказати, що дійсно розглядається декілька версій, серед яких – можливі неуставні стосунки, які могли стати причиною вказаного злочину. Інформація щодо бійки, яка трапилася кілька місяців тому та цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється.

Тетяна Сапьян також додала, що 20-річному солдату Артемію Рябчуку вже повідомлено про підозру за трьома статтями КК України.

Йдеться про ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцем зброї і бойових припасів).

Слідчі призначать експертизу, яка має визначити психічний стан військовослужбовця, а також перевірять, чи був Артем Рябчук у стані алькогольного чи наркотичного сп’яніння на момент скоєння злочину.