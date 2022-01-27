Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії через смертельну стрілянину в Дніпрі – на території Південного машинобудівного заводу.

Як поінформували в пресслужбі ДБР, йдеться про ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду).

Як зазначив директор ДБР Олексій Сухачов, Бюро зараз не лише встановлює обставини стрілянини в Дніпрі, а й здійснить детальне розслідування умов, через які злочин став можливим.

За інформацією ДБР, службові особи Головного управління Нацгвардії “недбало ставилися до військової служби” під час організації охорони важливих об’єктів та забезпечення несення на них служби військовослужбовцями. Йдеться про об’єкти критичної інфраструктури, державні об’єкти та органи держвлади.

Санкція ч. 3 ст. 425 ККУ передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк від п’яти до семи років.

Як відомо, вночі 27 січня в Дніпрі 20-річний солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців НГУ із автомата Калашникова. Після цього він втік з місця події зі зброєю та набоями.

Стрілянина в Дніпрі сталася о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу.

Внаслідок стрільби п’ятеро осіб загинули (серед них одна цивільна), а ще п’ятеро отримали поранення.

Артемія Рябчука затримали через шість годин в Підгородньому Дніпропетровської області.

За фактом стрілянини в Дніпрі ДБР відкрило кримінальне провадження: справу розслідують як умисне вбивство (за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

А міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевнив, що МВС ухвалить кадрові рішення після вивчення обставин, що зумовили стрілянину в Дніпрі.