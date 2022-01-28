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В Днепре суд избирает меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Днепре суд избирает меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку

28 января будет избрана мера пресечения для нацгвардейца Артема Рябчука, который накануне устроил смертельную стрельбу на Южмаше.

По состоянию на 17.00 подозреваемого привезли в здание Кировского районного суда Днепра.

Местные СМИ сообщают, что по неизвестным причинам работники суда отказались впускать журналистов на заседание. В то же время, операторы телеканалов смогли зайти внутрь.

Отметим, что время начала судебного заседания не сообщалось до последнего момента. Присутствует ли внутри кто-нибудь из родных или знакомых подозреваемого, неизвестно.

По состоянию на 17:30 журналистам все же разрешили зайти в суд, однако они остались на первом этаже, тогда как операторы находятся в зале на втором этаже здания.

Известно, что адвокат Артема Рябчука подал ходатайство о запрете съемки заседания. Суд отправился в совещательную комнату.

Стрельба в Днепре

Около 4.00 утра 27 января Артем Рябчук расстрелял военнослужащих Нацгвардии Украины из автомата Калашникова. Нападение на караул произошло во время выдачи оружия. В то утро пять человек погибли, еще пятеро были ранены.

Захватив оружие и дополнительные магазины в АК-47, Артемий скрылся с территории завода Южмаш, где и была расположена его военная часть.

21-летний солдат был задержан в тот же день.  Ему вручили сообщение о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов) УК Украины.

В рамках досудебного расследования Артемий должен пройти экспертизу по выявлению алкоголя в крови. Еще один эксперт определит психическое состояние военнослужащего к моменту совершения преступления.

Источник: Dnipro.TV

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