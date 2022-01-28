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У Дніпрі суд обирає запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Дніпрі суд обирає запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку

28 січня буде обрано запобіжний захід для нацгвардійця Артема Рябчука, який напередодні влаштував смертельну стрілянину на Південмаші.

Станом на 17.00 підозрюваного привезли до будівлі Кіровського районного суду Дніпра.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що з невідомих причин працівники суду відмовилися впускати журналістів на засідання. Водночас оператори телеканалів змогли зайти всередину.

Зазначимо, що час початку судового засідання не повідомляли до останнього моменту. Журналісти залишилися чекати на рішення судді біля входу.

Чи присутній всередині хтось з рідних чи знайомих підозрюваного, невідомо.

Джерело: Dnipro.TV

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