В Киеве 19-летний студент продал персональные данные более 20 млн украинцев

19-летний киевский студент одного из вузов с помощью бота в мессенджере продавал конфиденциальную информацию об украинцах. Парня разоблачили работники киберполиции. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Доступ к боту стоил $1 в день или $4 за 20 попыток поиска информации о конкретных лицах. Деньги студент получал на криптокошелек.

Он также разработал механизм поиска данных о людях с использованием искусственного интеллекта.

В его распоряжении были базы данных нескольких десятков миллионов украинцев, которые он покупал на тематических хакерских форумах.

Дома у студента во время обысков сотрудники полиции изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, а также базы данных, скомпрометированные в течение 2014-2019 годов.

Они содержали даты рождения, фамилии, имя и отчество граждан, серии и номера паспортов, индивидуальных налоговых номеров и номеров телефонов, фото и т. п. Проводятся компьютерно-технические экспертизы.

Открыто производство по ч. 2 ст. 361-2 УКУ – несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации.