У Києві 19-річний студент продав персональні дані понад 20 млн українців

19-річний київський студент одного з ВНЗ за допомогою бота у месенджері продавав конфіденційну інформацію про українців. Хлопця викрили працівники кіберполіції. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Доступ до бота коштував $1 на день або $4 за 20 спроб пошуку інформації про конкретних осіб. Гроші студент отримував на криптогаманець.

Він також розробив механізм пошуку даних про людей за фото із використанням штучного інтелекту.

У його розпорядженні були бази даних кількох десятків мільйонів українців, які він купував на тематичних хакерських форумах.

Вдома у студента під час обшуків працівники поліції вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також бази даних, що були скомпрометовані протягом 2014-2019 років.

Вони містили дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів та номерів телефонів, фото тощо. Проводяться компʼютерно-технічні експертизи.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 361-2 ККУ – несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації.