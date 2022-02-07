7 февраля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали действующего нардепа Сергея Кузьминых.

Его подозревают в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

Нардеп находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей.

Ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Народного депутата от Слуги народа Сергея Кузьминых разоблачили на взятке в размере 558 тыс. грн 28 января.

Следователи НАБУ установили, что эти средства Кузьминых получил за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

2 февраля в подтверждение этих фактов были обнародованы видео с фрагментами разговоров нардепа, его доверенного лица и представителя компании.

В этот же день Сергей Кузьминых обратился с письмом к главе фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Украины Давиду Арахамии с просьбой временно исключить его из членов фракции с возможностью возвращения.

На следующий день НАБУ объявило народного депутата в розыск из-за систематической неявки на вызовы правоохранительных органов, укрывательство от детективов Бюро и отсутствие по месту жительства.

7 февраля в 10.00 он должен был явиться в Национальное антикоррупционное бюро для вручения письменного уведомления о подозрении и участии в допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве.