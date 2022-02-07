7 лютого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали чинного нардепа Сергія Кузьміних.

Його підозрюють в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

Нардеп перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців.

Йому буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Народного депутата від Слуги народу Сергія Кузьміних викрили на хабарі в розмірі 558 тис. грн 28 січня.

Слідчі НАБУ встановили, що ці кошти Кузьміних отримав за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

2 лютого на підтвердження цих фактів були оприлюднені відео з фрагментами розмов нардепа, його довіреної особи та представника компанії.

Цього ж дня Сергій Кузьміних звернувся із листом до очільника фракції партії Слуга народу у Верховній Раді України Давида Арахамії з проханням тимчасово виключити його з членів фракції із можливістю повернення.

7 лютого о 10.00 він мав з’явитися до Національного антикорупційного бюро для вручення письмового повідомлення про підозру та участі у допиті як підозрюваний у кримінальному провадженні.