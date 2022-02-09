Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Бабушка должна была смотреть: на Хмельнитчине осудили мужчину, который насиловал свою мать

Наташа Тарчевська редактор ленты
Бабушка должна была смотреть: на Хмельнитчине осудили мужчину, который насиловал свою мать

В Хмельницкой области перед судом предстал 34-летний мужчина, изнасиловавший родную мать.

Инцидент произошел в августе 2021 в Каменец-Подольском. Следствие установило, что в тот вечер мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения.

Во дворе его встретила мать, и именно там горе-сын применил силу. Он затащил женщину в дом, бросил на кровать, силой раздел и изнасиловал.

Следователей поразило то, что 34-летний извращенец надругался над матерью на глазах своей бабушки, также находившейся в комнате.

Пожилая женщина из-за тяжелой болезни была парализована, поэтому не смогла ни помочь своей дочери, ни позвать соседей на помощь.

Читайте
Умерла под утро: на Сумщине мужчину осудят за извращенное изнасилование старшей подруги

В ходе досудебного расследования был проведен ряд экспертиз, доказавших причастность подозреваемого. Еще одна экспертиза доказала, что он не нуждается в спецлечении и вполне вменяем.

В феврале суд признал 34-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 (Изнасилование члена семьи) УК Украины.

За бесчеловечные издевательства над родной матерью мужчина проведет в тюрьме следующие шесть лет.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка