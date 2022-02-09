Бабушка должна была смотреть: на Хмельнитчине осудили мужчину, который насиловал свою мать

В Хмельницкой области перед судом предстал 34-летний мужчина, изнасиловавший родную мать.

Инцидент произошел в августе 2021 в Каменец-Подольском. Следствие установило, что в тот вечер мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения.

Во дворе его встретила мать, и именно там горе-сын применил силу. Он затащил женщину в дом, бросил на кровать, силой раздел и изнасиловал.

Следователей поразило то, что 34-летний извращенец надругался над матерью на глазах своей бабушки, также находившейся в комнате.

Пожилая женщина из-за тяжелой болезни была парализована, поэтому не смогла ни помочь своей дочери, ни позвать соседей на помощь.

В ходе досудебного расследования был проведен ряд экспертиз, доказавших причастность подозреваемого. Еще одна экспертиза доказала, что он не нуждается в спецлечении и вполне вменяем.

В феврале суд признал 34-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 (Изнасилование члена семьи) УК Украины.

За бесчеловечные издевательства над родной матерью мужчина проведет в тюрьме следующие шесть лет.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура