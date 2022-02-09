Бабуся мусила дивитися: на Хмельниччині засудили чоловіка, який ґвалтував рідну матір

У Хмельницькій області перед судом постав 34-річний чоловік, який зґвалтував рідну матір.

Інцидент стався у серпні 2021 року у Кам’янець-Подільському. Слідство встановило, що того вечора чоловік повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння.

На подвір’ї його зустріла матір, і саме там горе-син застосував силу. Він затягнув жінку до хати, кинув на ліжко, силою роздягнув і зґвалтував.

Слідчих вразило те, що 34-річний збоченець поглумився над матір’ю на очах своєї бабусі, яка також перебувала у кімнаті.

Літня жінка через тяжку хворобу була паралізована, тому не змогла ані допомогти своїй доньці, ані покликати сусідів на допомогу.

Під час досудового розслідування було проведено низку експертиз, які довели причетність підозрюваного. Ще одна експертиза довела: він не потребує спецлікування та є осудним.

Вже у лютому суд визнав 34-річного чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування члена родини) КК України.

За нелюдські знущання над рідною матір’ю чоловік проведе у в’язниці наступні шість років.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура