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Бабуся мусила дивитися: на Хмельниччині засудили чоловіка, який ґвалтував рідну матір

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Бабуся мусила дивитися: на Хмельниччині засудили чоловіка, який ґвалтував рідну матір

У Хмельницькій області перед судом постав 34-річний чоловік, який зґвалтував рідну матір.

Інцидент стався у серпні 2021 року у Кам’янець-Подільському. Слідство встановило, що того вечора чоловік повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння.

На подвір’ї його зустріла матір, і саме там горе-син застосував силу. Він затягнув жінку до хати, кинув на ліжко, силою роздягнув і зґвалтував.

Слідчих вразило те, що 34-річний збоченець поглумився над матір’ю на очах своєї бабусі, яка також перебувала у кімнаті.

Літня жінка через тяжку хворобу була паралізована, тому не змогла ані допомогти своїй доньці, ані покликати сусідів на допомогу.

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Під час досудового розслідування було проведено низку експертиз, які довели причетність підозрюваного. Ще одна експертиза довела: він не потребує спецлікування та є осудним.

Вже у лютому суд визнав 34-річного чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування члена родини) КК України.

За нелюдські знущання над рідною матір’ю чоловік проведе у в’язниці наступні шість років.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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