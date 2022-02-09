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В Киеве на предприятии работника завалило оборудованием весом 9 тонн

Юля Захарченко редактор ленты
В Киеве на предприятии работника завалило оборудованием весом 9 тонн

В Киеве на одном из местных коммунальных предприятий погиб человек. Работника завалило промышленным оборудованием весом около 9 тонн.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это произошло на предприятии, расположенном в Голосеевском районе на улице Стройиндустрии, 9-А.

На место происшествия вызвали спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения. В цехе мужчину привалило промышленное оборудование, которое весит около 9 тонн.

Спасатели дождались следственно-оперативную группу и вытащили погибшего работника из-под станка с помощью пневматического инструмента.

К сожалению, медицинским работникам осталось только констатировать смерть мужчины. Все обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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