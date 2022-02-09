У Києві на підприємстві працівника завалило устаткуванням вагою 9 тонн

У Києві на одному з місцевих комунальних підприємств загинула людина. Працівника завалило промисловим устаткуванням вагою близько 9 тонн.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося на підприємстві, розташованому у Голосіївському районі на вулиці Будіндустрії, 9-А.

На місце події одразу викликали рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення. У цеху чоловіка привалило промисловим устаткуванням, яке важить близько 9 тонн.

Рятувальники дочекалися слідчо-оперативну групу та витягли загиблого працівника з-під станка за допомогою пневматичного інструменту.

На жаль, медичним працівникам залишилося лише констатувати смерть чоловіка. Всі обставини трагічного випадку з’ясовують правоохоронні органи.