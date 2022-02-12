Тіла залишили біля озера: в Ірпені шукають живодерів, які замучили диких тварин

У Київській області розшукують живодерів, які жорстоко вбили дикого зайця та козулю. Закатованих тварин знайшли поблизу житлових комплексів.

Інцидент стався 7 лютого в місті Ірпінь. До поліції звернулася представниця зоозахисної організації.

– Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, якщо ви стали свідками, чи маєте будь-яку інформацію про жорстоке вбивство диких тварин в Ірпені: повідомте на спецлінію 102, – йдеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають поблизу озера Кар’єр, де було знайдено тіла загиблих тварин.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України.

Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.