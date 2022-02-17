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Предлагал конфеты, насиловал и снимал на камеру: в Энергодаре разыскивается педофил

Наташа Тарчевська редактор ленты
Предлагал конфеты, насиловал и снимал на камеру: в Энергодаре разыскивается педофил

В Запорожской области разыскивают 54-летнего мужчину, подозреваемого в серии изнасилования малолетних девочек. Педофил предлагал им конфеты и деньги, чтобы получить “разрешение” на удовлетворение своих сексуальных потребностей.

Инцидент произошел в городе Энергодар. Утром 16 февраля в полицию обратились родители 12-летней пострадавшей, описавшей своего нападающего.

Как стало известно местным журналистам, мужчину зовут Олег, он местный житель 1967 года рождения. Более того, на его счету есть и другие жертвы, уже давно достигшие совершеннолетия, однако в полицию за помощью не обращались.

По предварительной информации, все свои развратные действия подозреваемый снимал на камеру своего мобильного телефона.

Что говорят в полиции

Производство открыто по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование малолетней девочки) УК Украины.

Если после задержания и обысков будет удален смартфон, где хранится детское порно, следователи добавят и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

За совершенное 54-летнему педофилу может грозить до пятнадцати лет лишения свободы. Его розыск продолжается.

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Источники: Нацполиция, Энергодар News

Фото: Depositphotos

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