У Київській області легковий автомобіль Renault зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, який прямував за маршрутом Кодра – Київ. Внаслідок автокатастрофи травмувалися дев’ятеро людей, яких направили до лікарні.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася на вулиці Шевченка у селі Липівка під Києвом.

Після огляду медичними працівниками чотирьох людей госпіталізували до лікувальних закладів. Ще п’ятьох осіб направили на амбулаторне лікування.

У мікроавтобусі під час аварії перебувало 17 пасажирів та один водій, з яких дев’ятеро людей травмувалися. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Водія Renault затисло в автомобілі. Рятувальникам змогли деблокувати чоловіка з транспортного засобу за допомогою спеціального гідравлічного інструмента.

У ДСНС зазначили, що для ліквідації наслідків автокатастрофи залучили дев’ятьох рятувальників та дві одиниці техніки служби з надзвичайних ситуацій.

Вранці 18 лютого сталася ДТП під Києвом, в якій травмувалися дев’ятеро людей. У мікроавтобусі Volkswagen під час автокатастрофи перебувало 17 пасажирів та один водій.