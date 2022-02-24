В Сумской области в больницу доставили первых раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Глуховский городской совет.

Госпитализировали шестерых тяжелораненых воинов. Пока им нужна кровь.

— Доноров ждут в бывшей детской поликлинике, — говорится в сообщении.

Позже сообщили, что уже более сотни глуховчан пришли в больницу, чтобы сдавать кровь.

– Первые доноры были через 10 минут после просьбы, – отмечают в горсовете.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили уже шестой самолет российских войск. Это произошло в районе Краматорска.

Кроме того, на объездной дороге Харькова также сожжены четыре танка российских оккупантов.

А в районе населенного пункта Счастье (Луганская область) украинские военные уничтожили около 50 российских оккупантов.