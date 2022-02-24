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На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців

На Сумщині до лікарні доставили перших поранених військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє Глухівська міська рада.

Госпіталізували шістьох важкопоранених воїнів. Наразі їм потрібна кров.

– Донорів чекають у колишній дитячій поліклініці, – йдеться у повідомленні.

Згодом повідомили, що уже більше сотні глухівчан прийшли до лікарні, щоб здавати кров.

– Перші донори були через 10 хвилин після прохання, – зазначають у міськраді.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили вже шостий літак російських військ.

Крім того, у Генштабі повідомили, що на об’їзній дорозі Харкова також спалено чотири танки російських окупантів.

А в районі населеного пункту Щастя (Луганська область) українські військові знищили близько 50 російських окупантів.

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