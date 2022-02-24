На Сумщині до лікарні доставили перших поранених військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє Глухівська міська рада.

Госпіталізували шістьох важкопоранених воїнів. Наразі їм потрібна кров.

– Донорів чекають у колишній дитячій поліклініці, – йдеться у повідомленні.

Згодом повідомили, що уже більше сотні глухівчан прийшли до лікарні, щоб здавати кров.

– Перші донори були через 10 хвилин після прохання, – зазначають у міськраді.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили вже шостий літак російських військ.

Крім того, у Генштабі повідомили, що на об’їзній дорозі Харкова також спалено чотири танки російських окупантів.

А в районі населеного пункту Щастя (Луганська область) українські військові знищили близько 50 російських окупантів.