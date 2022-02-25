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Снаряд влучив у будинок у Мелітополі: постраждала 12-річна дівчинка з батьком

Валентина Летяк редакторка стрічки
Мелітополь вибух

Внаслідок обстрілу Мелітополя російськими окупантами снаряд влучив у житловий будинок. Постраждала 12-річна дівчинка та її 46-річний батько.

За даними ДСНС, у підвалі будинку на вулиці Олега Кошового під час ворожого обстрілу перебували люди.

Постраждалу дитину з батьком рятувальники деблокували з-під завалів та надали першу домедичну допомогу.

Через ризик у зв’язку з обстрілами бійці ДСНС доставили до пожежно-рятувальної части лікаря.

З самого ранку у Мелітополі тривають активні вуличні бої. Російські окупанти демонструють наміри захопити або зруйнувати адміністративні будівлі міста.

Для жителів міста відкриті всі бомбосховища і прості укриття.

Фото: ДСНС

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