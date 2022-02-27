В Сумах во время артиллерийского обстрела жилого сектора российско-оккупационными войсками погиб мужчина и ранена женщина.

Тело мужчины спасатели обнаружили во время разбора разрушенных конструкций.

Раненая женщина находилась на улице. Ее сразу госпитализировала скорая медицинская помощь.

Артиллерийский обстрел жилого сектора по ул. Сельхозтехника в Сумах произошел вечером 26 февраля.

К ликвидации очагов горения были привлечены две пожарно-спасательные части.

Российский снаряд попал также в девятиэтажный дом в Харькове. В результате погибла женщина, эвакуированы два десятка человек.

В течение ночи 27 февраля российско-оккупационные войска совершили сразу две техногенные катастрофы в Украине – нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки под Васильковом и взорвали газопровод в Харькове.

Пожар на нефтебазе под Васильковом, что случился после попадания в один из 10 резервуаров с топливом, спасатели пока не могут ликвидировать, потому что идет бой за аэропорт.

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