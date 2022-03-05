На Київщині російські загарбники з танка обстріляли авто – дві людини загинули

У Київській області російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль з танкових кулеметів. в результаті чого дві людини загинули (зокрема одна дитина), ще четверо – отримали поранення.

Нині прокуратура Київської області проводить своє розслідування.

Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями – ст. 438 КК України.

– 4 березня шестеро людей їхали на автомобілі зі смт Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою V, які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів, – розповіли у прокуратурі.

Там додали, що в результаті обстрілу загинули дві людини – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.

– Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, – наголосили у прокуратурі.