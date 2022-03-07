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Вражеские войска нанесли ракетный удар по селу Тузлы под Одессой

Юля Захарченко редактор ленты
Вражеские войска нанесли ракетный удар по селу Тузлы под Одессой

Российско-оккупационные войска до сих пор уничтожают гражданскую инфраструктуру и стреляют по домам мирных жителей Украины. На этот раз враги нанесли ракетный удар по селу Тузлы в Одесской области.

Об этом сообщил спикер регионального штаба Сергей Братчук. По его словам, враг вел огонь с моря и снова целился в объекты критической инфраструктуры.

– По последним данным, на эту минуту пострадавших нет, – сказал Братчук.

Вражеские войска пытаются захватить Одессу, Николаев, Киев, Харьков, Мариуполь и другие украинские города. Однако у врага ничего не получается благодаря безумному отпору Вооруженных сил Украины.

Жители Херсона не боятся выходить на митинги с требованием полного вывода российских войск с территории Украины.

Весь мир поддерживает Украину, оказывает необходимое вооружение и осуждает агрессивные действия президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Фото: Getty Images

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