Ворожі війська завдали ракетного удару по селу Тузли під Одесою

Російсько-окупаційні війська досі нищать цивільну інфраструктуру та стріляють по будинкам мирних жителів України. Цього разу вороги завдали ракетного удару по селу Тузли в Одеській області.

Про це повідомив речник регіонального штабу Сергій Братчук. За його словами, ворог вів вогонь з моря та знову цілив в об’єкти критичної інфраструктури.

– За останніми даними, на цю хвилину постраждалих немає, — сказав Братчук.

Ворожі війська намагаються захопили Одесу, Миколаїв, Київ Харків, Маріуполь та інші українські міста. Проте у ворога нічого не виходить завдяки шаленій відсічі Збройних сил України.

Жителі Херсону не бояться виходити на мітинги з вимогою повного виведення російських військ з території України.

Весь світ підтримує Україну, надає небхідне озброєння та засуджує агресивні дії президента Російської Федерації Володимира Путіна.