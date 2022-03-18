Під Запоріжжям російсько-окупаційні війська здійснили масовий обстріл військового полігону, заводу та поруч розташованого кар’єру із реактивних систем залпового вогню Смерч.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації та полковник Збройних сил України Іван Арєф’єв розповів, що внаслідок ворожого обстрілу спалахнув вогонь на території заводу.

Рятувальники локалізували пожежу та зараз намагаються її повністю загасити. Фахівці встановлюють масштаби руйнування та втрати.

Він зазначив, що російські війська систематично обстрілюють українські позиції, застосовуючи міномети 120 та 82 калібрів, завдаючи авіаційних ударів парою гелікоптерів Ка-52, систематичних вогневих ударів з артилерії 152 та 122 калібру.

На окремих територіях Запорізького краю Збройні сили РФ намагаються створити показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари мирним жителям. Ворожі війська активно шукають та затримують проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх родин.

Керівництво Запорізької ОДА (ОВА) робить все для евакуації мирного населення до безпечних регіонів та доставлення гуманітарної допомоги. За 17 березня вдалося евакуювати 4 912 людей (серед них є 1 295 дітей) на 1 117 автомобілях.