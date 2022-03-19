Российские оккупанты нанесли ракетный удар по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, специалисты определяют, какой именно ракетой нанесли удар по объекту.

— Действительно, враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет установлен. У нас есть повреждения, есть разрушение. Имеется детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются, – сказал Игнат.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что удар нанесли авиационный ракетный комплекс Кинжал. И даже опубликовали видео удар.

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По словам спикера Воздушных сил ВСУ, в настоящее время наше командование не может подтвердить или опровергнуть информацию о типе ракеты.

– Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения России. Они используют ракеты, летящие две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы Искандер, крылатые ракеты Калибр и другие Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о Кинжале, которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить, – сказал Юрий Игнат.

В ночь на вторник, 15 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по международному аэропорту в Днепре, спровоцировав масштабные разрушения его инфраструктуры.