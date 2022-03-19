Російські окупанти завдали ракетного удару по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів у Делятині, що в Івано-Франківській області.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, наразі фахівці визначають, якою саме ракетою завдали удар по об’єкту.

– Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються, – сказав Ігнат.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що удар завдали авіаційним ракетним комплексом Кинджал. І навіть опублікували відео удару.

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За словами речника Повітряних сил ЗСУ, наразі наше командування не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо типу ракети.

– Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракетного озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси Іскандер, крилаті ракети Калібр та інші Х-101, Х-55, Х-555. Була заява про Кинджал, яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити, – сказав Юрій Ігнат.

У ніч на вівторок, 15 березня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по міжнародному аеропорту в Дніпрі, спричинивши масштабні руйнування його інфраструктури.